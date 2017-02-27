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BBC Türkçe

Reuters: ÖSO ve Suriye ordusu Tadif'te çatıştı

El Bab yakınlarında IŞİD'e karşı ayrı ayrı operasyonlar yürüten Suriye ordusu ile Türkiye destekli ÖSO güçleri arasında El Bab'ın dokuz kilometre güneyindeki Tadif köyünde çatışma çıktığı haberleri geliyor.

27 Şubat 2017 17:28

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'e bağlı El Bab kasabası yakınlarında Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye ordusu arasında dün gece Tadif köyünde çatışma yaşandığı belirtildi.

Reuters haber ajansı ve Suriyeli muhaliflerin yayın organı Step Haber Ajansı, çatışma haberlerini geçti.

El Bab ve çevresinde hem Türkiye destekli ÖSO güçleri, hem de Suriye ordusu IŞİD'in elindeki yerleşim yerlerine yönelik operasyonlar düzenliyor.

Dün geceki çatışmanın yaşandığı Tadif, El Bab merkezinin 9 kilometre güneyinde bulunuyor. Associated Press haber ajansı, dün köyün Suriye ordusu tarafından IŞİD'den alındığı bilgisini geçmişti.

Türkiye destekli ÖSO güçleri ise, El Bab kasabasını geçen hafta IŞİD'in elinden almıştı.

Suriye ordusu Tadif'teki çatışmada Suriye askerlerinin öldürüldüğü yönündeki iddialara dair bir açıklama yapmazken, yine Reuters'a konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, "Tadif'deki güçlerinin ağır silahlar ve makineli tüfeklerle hedef alındığını" ifade etti.

ÖSO'yu "Türkiye'ye bağlı terorist gruplar" olarak tanımlayan kaynak, muhaliflerin amacının IŞİD'e karşı savaşmak değil, Suriye ordusunun IŞİD'e yönelik operasyonunu "gölgelemek" olduğunu savundu.

Tadif'te yaşanan olay, IŞİD'e karşı bölgede farklı harekâtlar yürüten Suriye ordusu ve ÖSO arasında yaşanan ilk olay değil.

10 Şubat'ta yine El Bab yakınlarında taraflar arasında çatışma yaşandığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye ordusunu destekleyen Rusya'nın devreye girerek çatışmaları durdurduğu belirtilmişti.

10 Şubat'taki çatışmayı kimin başlattığı ise netlik kazanmamıştı.

Bölgedeki ÖSO gruplarıyla temas halindeki bir muhalif, Reuters'a yaptığı açıklamalarda hükümet güçlerinin El Bab yakınlarına doğru ilerleme çabasına karşılık, ÖSO'nun ateş açtığını söyledi.

Bir muhalif yetkili ise, Türkiye'nin çatışmada yer almadığını, hükümet güçlerinin muhaliflerin güçlerini denediği görüşünde olduğunu vurguladı.

Muhalif kaynak, "Sanırım bu kadar sert bir yanıt alacaklarını düşünmemişlerdi" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 24 Şubat itibarıyla Halep'e bağlı El Bab kasabasının tüm mahallelerinde kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

El Bab'ın ele geçirilmesi Türkiye'nin Suriyeli muhaliflerle birlikte 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın hedeflerinden biriydi.

Ancak Türkiye'nin yanı sıra Rusya'nın hava desteği verdiği Suriye ordusu ve onu destekleyen Şii milislerin de El Bab'ı almaya çalıştığı biliniyor.

Bir Rus yetkili, bu ayın başında Suriye ordusu ve Türkiye'nin desteklediği ÖSO arasında Tadif'in bir ara hattı olduğunu kaydetmişti.

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