Reuters: MİT Başkanı Fidan ile Esad'ın istihbaratçısı resmi olarak görüştü

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Reuters'ın aktardığına göre Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü. Temas, uzun süredir Suriye'deki iç savaşın zıt kutuplarında yer alan Şam ve Ankara arasındaki ilk resmi boyuttaki görüşme oldu.

Reuters'ın Suriye resmi devlet ajansı SANA'ya ve bir üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Fidan ve mevkidaşı İdlib'deki ateşkesi ve Suriye'deki Kürt unsurlara karşı iş birliğini görüştü.

Üst düzey Türk kaynağa göre görüşmede, "YPG'ye karşı iki ülkenin beraber çalışması" gündeme geldi.

SANA'nın aktardığına göre Ali Memlük, Fidan'a "Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini" söyledi ve Türk askerlerinin ülkeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Daha önce iki hükûmet arasında istihbarat düzeyinde temas olduğu biliniyordu, ancak bu boyutta bir görüşme ilk kez onaylandı.