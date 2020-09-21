Reuters: Merkez Bankası'nın faizi artırmayacağı beklentisi dolar/TL'yi etkiliyor

Dolar 7.61 TL’yi de aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken Reuters haber ajansı, Merkez Bankası’nın 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini artırmadan parasal sıkılaştırma adımları atacağı beklentisinin etkili olduğunu belirtti.

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın politika faizine dokunmadan, bankalara para verdiği geç likidite penceresinin faizini yükselteceği öngörüsünde bulundu. Geç likidite penceresinin faizi şu anda yüzde 11.25 seviyesinde bulunuyor. Reuters’in görüştüğü uzmanlar, geç likidite penceresi faizini artırmanın geçici bir çözüm olacağı, Merkez Bankası’nın er geç politika faizini artırmak zorunda kalacağını kaydetti. Merkez Bankası'nın politika faizi ise şu anda yüzde 8.25 seviyesinde...

Reuters’in anketine katılan ekonomistler de Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısında politika faizinde artırıma gitmeyeceği, ancak bankalara verdiği paranın ortalama maliyetini daha da yükselteceği öngörüsünde bulundu. Merkez Bankası şu anda piyasaya ortalama yüzde 10.40 faizle para veriyor. Bu oran iki ay önce yüzde 7.3’tü.

TL bu yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 22 değer yitirdi.