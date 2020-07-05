Libya'daki Vatiya Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi

Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklar Libya'da Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükûmeti'nin (UMH) kullandığı ve Türk askerlerinin de bulunduğu Vatiya Hava Üssü'nün bombalandığını açıkladı.

Reuters'ın Halife Hafter liderliğindeki Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu (LUO) kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, saldırı kimliği belirsiz uçaklar tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu hava üssündeki HAWK hava savunma sistemlerinin imha edildiği iddia edilirken, Türkiye personelinden can kaybı yaşanmadığı bilgisi aktarıldı.

Vatiya Hava Üssü, Hafter güçlerinin 14 aylık kontorlünün ardından UMH güçleri tarafından ele geçirilmiş, bu hamle Hafter güçlerinin geri çekiliş sürecinde önemli rol oynamıştı.

MSB yetkilisinden açıklama

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisi, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiya Üssü'ne yapılan saldırıda bazı sistemlerde hasar meydana geldiğini belirterek, "Saldırı darbeci Hafter'in ve dış güçlerin istikrarsızlık ortamını devam ettirme iradesini göstermektedir. Bu müdahaleler devam ettikçe, darbeci Hafter'e destek açıkça sürdükçe istikrarsızlık ve çatışma ortamı beslenecektir. Barış ve istikrarın temini için bölgedeki faaliyetler devam etmektedir" açıklamasında bulundu. (İHA)