Reuters: Libya'da Hafter'in güçleri Misrata kenti yakınlarında yeni bir cephe açtı

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Reuters'ın yetkililere ve bölgede yaşayanlara dayandırdığı haberine göre Libya'da Birleşmiş Milletler ile Türkiye tarafından tanınan Trablus hükûmetine karşı savaşan Ulusal Libya Ordusu'nun lideri Halife Hafter'ın güçlerini Misrata kentine doğru taşıyarak yeni bir cephe açtı.

Misrata'da Trablus hükûmetini destekleyen güçler ile Libya Ulusal Ordusu arasında çatışma çıktı. Libya Ulusal Ordusu sözcüsü, çatışmada iki savaşçılarının öldüğünü ve sekizinin yaralandığını duyurdu.

"Savaşın her cephede sertleştiğini" ifade eden sözcü Ahmed Mismari, bu gelişmeden "Libya'ya asker gönderme kararı aldığı için" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletlerler Libya Misyonu, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na iki füze atıldığını duyurdu. Saldırıda 2 sivil yaralanırken havalimanındaki pist ve binalar zarar gördü.

BM'nin açıklamasında saldırı ile ilgili olarak kimseye suçlama yöneltilmedi. Mitiga Havalimanı genelde Trablus hükûmetinin Türk yapımı insansız hava araçlarını havalandırması için kullanılıyor.