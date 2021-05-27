Hyundai akaryakıt motorlu araçların sayısını azaltacak, elektrikli araca yatırım yapacak

Güney Koreli otomobil imalatçısı Hyundai Motor Group, elektrikli araç geliştirme ve üretimine daha fazla kaynak yaratmak için içten yanmalı motorlu modellerinin sayısını yarı yarıya azaltacak.

Reuters'a bilgi veren Hyundai Motor'a yakın iki kaynaktan biri bu hamleyle akaryakıtlı modellerin sayısında yüzde 50 azalma gerçekleşeceğini belirtti ve şirketin üst yönetimi tarafından stratejinin Mart'ta onaylandığını ifade etti.

Söz konusu hamlenin hayata geçirileceği zaman aralığı hakkında bilgi vermeyen kaynaklar, "Bu hamle önemli bir iş hamlesi ve evvela araştırma ve geliştirme kaynaklarının elektrikli motorlar, piller ve yakıt hücreleri gibi diğer alanlara ayrılmasını sağlayacak" dedi.

Hyundai, Reuters'ın sorularına verdiği cevapta içten yanmalı motor modelleriyle ilgili gelecek planlarına değinmedi, ancak hidrojen yakıt hücreli araçlar ve pilli elektrikli araçlar gibi çevre dostu araçların ürün gamına dahil edilmesi çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.

Güney Koreli otomobil üreticisi ayrıca 2040 yılına kadar tam elektrifikasyona ulaşma hedefiyle birlikte pilli elektrikli araç modellerinin ABD, Avrupa ve Çin gibi önemli pazarlardaki payını kademeli olarak arttırmayı amaçladığını ifade etti.