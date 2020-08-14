Reuters: Kafa kafaya çarpışmadan kaçınan Yunan fırkateyni kazayla Türk gemisine tosladı

T24 Dış Haberler

Reuters'a konuşan bir Yunan güvenlik kaynağı, çarşamba günü Akdeniz'de bir Yunan gemisinin Türk gemisine "hafiften çarptığını" söyledi.

Britanya merkezli haber ajansına konuşan ve ismi paylaşılmayan güvenlik kaynağı, Yunan fırkateyninin kafa kafaya çarpışmadan kaçınmak için manevra yaptığını, ancak bu sırada geminin pruvasının Türk fırkateyninin cephesiyle temas ettiğini ifade etti.

Kaynak olayı bir "kaza" olarak nitelendirdi.

Limnos isimli geminin hasar almadığını ifade eden güvenlik kaynağı, fırkateynin daha sonra perşembe sabahı Fransa ile Girit açıklarında yapılan tatbikata katıldığını aktardı.

Dün Sabah gazetesinin yayımladığı bir haberde de, "Yunan basını, Oruç Reis araştırma gemisini taciz etmeye çalışan Limmos isimli Yunan fırkateyninin Türk savaş gemisi T.C.G Kemal Reis ile sürtüşünce ağır hasar alarak bakım için çekildiğini yazdı. Haberde Türk savaş gemisi T.C.G Kemal Reis'in görevine devam ettiği belirtildi." ifadeleri yer almıştı.