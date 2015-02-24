Reuters: Ambargoyu delmek için İran'a, Türkiye üzerinden 1 milyar dolar kaçırıldı

Reuters haber ajansının İranlı yetkililer ve batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye ve Dubai üzerinden ekonomik ambargoyu delmek için İran’a 2014 Mart’ından beri 1 milyar dolar kaçırıldı. İran’ın nükleer programına karşı uygulanan ambargo çerçevesinde İran uluslararası bankacılık sisteminden çıkarılmıştı.

Yasal olmayan para transferinde İran merkez bankası’nın önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor. Reuters’a konuşan kaynaklar para transferinin Dubai ve Türkiye’den İran'a yapılan uçuşları kullanan kuryeler aracılığıyla bavulla veya Irak-İran sınırından yapıldığını ifade etti.

Paranın İran’a sokulmadan önce Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak’taki aracılarda bekletildiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili olarak Türk hükümetinden yetkililer bir açıklama yapmadı. İran Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri de para transferi hakkında konuşmadılar.

Alınan bilgilere göre uçakla İran'a kaçırılan paraları İran'a sokan kuryeler genellikle Business veya First Class uçuyorlar.

Para transferinin karşılığında kullanılan paravan firmalara ise transfer tamamlandıktan sonra pertol veya dihram ile ödeme yapılıyor.