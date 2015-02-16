İran 'Obama'ya mektup' iddiasını yalanladı: Amatör bir medya oyunu

İran, ABD basınında yer alan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup yazdığı iddiasını yalanladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, iddiaları yalanlayarak, "Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bu iddiası amatör bir medya oyunu" dedi.

Afham, Obama'nın daha önce İranlı liderlere mektup yazdığını ve bu mektuplarda dile getirilen bazı konulara da cevap verildiğini belirterek, "Ancak yeni bir mektup söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, geçen Cuma günü, İranlı bir diplomatı kaynak göstererek, Hamaney'in, ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen Ekim ayında gönderdiği öne sürülen mektubuna yanıt verdiğini iddia etmişti. İddiaya göre Hamaney, Obama'nın mektubunda dile getirdiği terör örgütü IŞİD'le mücadelede ortak hareket etme teklifine olumlu ya da olumsuz bir cevap vermedi ancak saygılı bir dil kullandı.