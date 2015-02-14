İran'ın dini liderinden Obama'ya mektup

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD Başkanı Barack Obama'ya gizli bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Hamaney'in, Obama'nın 2014 yılının ekim ayında kendisine gönderdiği mektuba cevaben kaleme aldığı mektupta 'saygılı' ancak 'yorumsuz' bir dil kullandığı kaydediliyor.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, olayı bir İranlı diplomat açıkladı. Obama 2014 Ekim'inde Hamaney'e gönderdiği mektubunda, nükleer müzakereler güvence altına alınırsa, IŞİD'e karşı ABD ile İran'ın işbirliğine gidebileceği teklifi yer alıyordu. İranlı diplomat Hamaney'in bu teklife cevaben yazdığı mektupta 'saygılı' bir üslup kullanıldığını ancak mektubun 'yorumsuz' olduğunu söyledi.

Nükleer uzlaşmadan taraf

Hamaney bu hafta yaptığı açıklamasında nükleer konusuna bir uzlaşma olmasından taraf olduğunu belirtti. Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye de Batılı ülkelerle nükleer müzakerelerini başlatma konusunda destek vermişti.

İran, nükleer programı konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin daimi beş üyesi olan ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'e ek olarak Almanya'nın oluşturduğu 5+1 ülkeleriyle bir yılı aşkın süredir müzakere yürütüyor. Taraflar henüz bir anlaşmaya varabilmiş değil. Ancak müzakereler devam ediyor. Müzakereler için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi. Batılı yetkililerse, önümüzdeki marta kadar bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini bildirmişlerdi.