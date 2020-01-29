Reuters: HSBC, Türkiye'den çıkmayı planlıyor

İngiliz merkezli HSBC bankasının, Genel Müdür Noel Quinn'in geniş kapsamlı maliyet azaltma politikası kapsamında geçici olarak Türkiye'den çekilmeyi planladığı iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre, bankanın Ermenistan, Yunanistan ve Umman da dahil olmak üzere alt ölçek operasyonlarının bulunduğu diğer pazarlarda da daralmaya gidebileceği söylendi.

Reuters'ın ulaştığı HSBC sözcüsü, konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Rekabet Kurumu, geçen günlerde Türkiye'de faaliyet gösteren 20 banka hakkında ön soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın kapsamına ilişkin net bir bilgi verilmezken, Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "Tüm sektörlerle ilgili bu tür ön araştırmalar yapılmakta. Bankalar ile ilgili de bir ön araştırma söz konusu. Bu süreç sonuçlanmadan şu aşamada bir açıklama yapmamız söz konusu değil" denilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise 2 gün önce, sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davranmaları nedeniyle Akbank'a 94,7 milyon TL, Yapı Kredi'ye 187,1 milyon TL para cezası kesmişti.