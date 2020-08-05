Reuters: Her 15 saniyede bir kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Reuters'ın son iki haftanın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerinden derlediği habere göre, dünya genelinde her 15 saniyede 1 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde Covid-19 kaynaklı ölümler 700 bini aştı. Reuters, son iki haftanın Covid-19 verilerini incelediğinde her 24 saatte 5 bin 900 kişinin Koronavirüs nedeniyle öldüğü belirlendi.

Reuters'ın hesaplarına göre her saat 247 kişi, her 15 saniyede ise 1 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor.

ABD ve Latin Amerika, pandeminin merkez üsleri hâline geldi.