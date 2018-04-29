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BBC Türkçe

Reuters: Eski New York Belediye Başkanı Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Mukasey, Zarrab'ı savunabilecek

Ajans, ABD'de tutuklu yargılanan iş adamının davasına bakan yargıcın, 'çıkar çatışmasına karşın', eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'nin Zarrab'ı savunabileceğine hükmettiğini bildirdi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın davasına bakan yargıç Richard Berman'ın, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey'nin Zarrab'ı savunabileceğine hükmettiği bildirildi.

Reuters ajansının haberine göre, New York'ta görülen duruşmada Berman, "çıkar çatışması yaratmalarına rağmen", Giuliani ve Mukasey'nin Zarrab'ın savunma ekibine dahil olabilmelerine onay verdi.

Berman bununla birlikte "çıkar çatışmalarının soruna dönüşmemesi için" iki avukatın durumlarının yakından denetlenmesini kararlaştırdı.

Yargıç Berman, "Mahkeme aynı zamanda, davanın görüleceği 30 Ekim'e kadar yargı sürecinin bütünlüğünün korunmasının önemini de göz önünde bulundurdu" dedi.

Rudolph Giuliani, 11 Eylül saldırıları sırasında New York Belediye Başkanı'ydı. Giuliani son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ı desteklemiş, başkan seçilen Trump eski belediye başkanını Beyaz Saray'da oluşturduğu siber güvenlik çalışma grubunun başına getirmişti.

Michael Mukasey ise George W. Bush'un başkanlığının son döneminde ABD Adalet Bakanı'ydı.

New York'taki mahkeme, Giuliani ile Mukasey'in Zarrab'ın savunma ekibine dahil edilmesinin iki konuda çıkar çatışması yaratabileceğini incelemişti:

Reza Zarrab, "ABD'nin yaptırımlarını yasadışı yollarla bypass etmek için İran devleti ve bazı şirketler adına finansal işlemler yapmak", "ABD'yi dolandırmak", "sahtekârlık yapmak" ve "kara para aklamakla" suçlanıyor.

Zarrab, geçen yıl Mart ayında Miami'de yakalanmıştı.

Mart ayında New York'ta gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da Zarrab'ın suç ortağı olduğu iddia ediliyor.

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