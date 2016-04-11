Reuters: Erdem Başçı, OECD nezdinde büyükelçi olarak atanacak

Erdem Başçı, Merkez Bankası'nın faiz politikası nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının eleştirilerinin hedefi olmuştu. Başçı, son olarak 24 Mart 2016'da faizi çeyrek puan indirmişti.

Erdem Başçı kimdir?

Erdem Başçı, TED Ankara Koleji'nde 1983 yılında, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans Programı'nı 1989 yılında bitirmiştir. Bilkent Üniversitesi'nden İktisat dalında (1990) ile ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden İktisat dalında (1993) Yüksek Lisans derecelerini aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi'nden İktisat Doktoru (1995) unvanını almıştır. 1995 – 2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

1999 yılında Doçent unvanını almıştır. Araştırma yaptığı ve ders verdiği konular; Para İktisadı, Finansal İktisat, Makro İktisat Kuramı ve Matematiksel İktisat'tır. İngiltere'deki York Üniversitesi'nde 1999 yılında misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunmuştur.

9 Ekim 2003 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı. 10 Ekim 2008 tarihinde aynı göreve yeniden atandı. 2006 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Merkez Bankası Başkanlığına atama kararnamesi veto edildiği öne sürüldüyse de 14 Nisan 2011 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atandı. Başçı, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın çocukluğundan itibaren arkadaşıydı. Başçı’nın görev süresi 19 Nisan 2016 tarihinde dolacak.