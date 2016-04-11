Reuters: Erdem Başçı, OECD nezdinde büyükelçi olarak atanacak

İngiliz haber ajansı Reuters, 2011 yılından bu yana Merkez Bankası başkanlığını yürüten Erdem Başçı'nın OECD nezdinde büyükelçi olarak atanacağını duyurdu.
Başçı, yeni dönemle ilgili ilk kez konuştu. Bugünkü olağan genel kurul toğlantısında yaptığı sunum sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başçı, "Merkez Bankası'na güvenmeye devam edin" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bankanın 84'üncü olağan genel kurul toplantısı açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Enflasyonda başlayan düşüşün devam edeceği öngörülmekte
- Kırmızı et fiyatları başta olmak üzere gıda komitesi önerilerince tedbirler alındı, tedbirlerin enflasyon üzerindeki etkileri görülmeye başlandı
- Cari dengedeki iyileşmenin önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörülmekte
- Başta enflasyon olmak üzere 2016 yılı tüm makro hedeflere bir adım daha yaklaşıldığı bir yıl olmaya adaydır
Görev süresi 19 Nisan'da dolacak olan Başçı'nın görevine devam edip edemeyeceği yolundaki tartışmalar devam ederken, Merkez Bankası'nın yeni başkanı, 2012'den beri başkan yardımcılığı görevini yürüten Murat Çetinkaya oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Murat Çetinkaya'nın Merkez Bankası başkanlığına atanması için kararnamesinin imzaya açılması talimatını verdi.
Erdem Başçı, Merkez Bankası'nın faiz politikası nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet kanadının eleştirilerinin hedefi olmuştu. Başçı, son olarak 24 Mart 2016'da faizi çeyrek puan indirmişti.
Erdem Başçı kimdir?
Erdem Başçı, TED Ankara Koleji'nde 1983 yılında, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 1987 yılında mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans Programı'nı 1989 yılında bitirmiştir. Bilkent Üniversitesi'nden İktisat dalında (1990) ile ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden İktisat dalında (1993) Yüksek Lisans derecelerini aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi'nden İktisat Doktoru (1995) unvanını almıştır. 1995 – 2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
1999 yılında Doçent unvanını almıştır. Araştırma yaptığı ve ders verdiği konular; Para İktisadı, Finansal İktisat, Makro İktisat Kuramı ve Matematiksel İktisat'tır. İngiltere'deki York Üniversitesi'nde 1999 yılında misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiş ve uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunmuştur.
9 Ekim 2003 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı. 10 Ekim 2008 tarihinde aynı göreve yeniden atandı. 2006 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından Merkez Bankası Başkanlığına atama kararnamesi veto edildiği öne sürüldüyse de 14 Nisan 2011 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atandı. Başçı, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın çocukluğundan itibaren arkadaşıydı. Başçı’nın görev süresi 19 Nisan 2016 tarihinde dolacak.