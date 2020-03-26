Reuters Enstitüsü Direktörü Prof. Nielsen yazdı: Koronavirüs salgını, medya sektörünü nasıl etkileyecek?

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Reuters Enstitüsü Direktörü Prof. Rasmus Kleis Nielsen, dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının bazı medya kurumlarının kapanmasına sebep olurken, bazılarını da güçlendireceğini ifade etti.

Koronavirüs salgınının medyayı nasıl etkileyeceği hakkında bir makale kaleme alan Nielsen, Britanya'daki basılı gazetelerin reklam gelirlerinin ciddi anlamda darbe aldığını ifade etti. Nielsen'in paylaştığı verilere göre Britanya'daki yerel gazetelerin reklam gelirleri yüzde 50 azalırken, ulusal yayınlarda da bu oran yüzde 30'ları gördü.

Verilere göre dijital yayınlar da reklam verenlerin çekincelerinden nasibini aldı. Yazıda bazı şirketlerin Koronavirüs ile ilgili haber sayfalarına reklam vermek istemediği, bazı dijital yayınların da geçici süreyle Koronavirüs'le alakalı haberlerden gelir elde etmeyi durdurduğu belirtildi. Nielsen, bu durumun neredeyse tüm gelirini reklamlardan elde eden yerel yayınları büyük tehlikeye attığını ifade etti.

Birçok dijital yayının trafiğinin ciddi bir artış gösterdiğine dikkat çeken Nielsen, güvenilir kaynakların bu süreçte yeni okuyucular kazanabileceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Nielsen, Financial Times gibi yayınların Koronavirüs haberlerini ücretsiz yapmasından bahsederken, "Pandemi 18 aydan uzun sürerse de bu durum devam edecek mi?" diye sordu.

Nielsen, zaman içinde birçok yayının hem okuyucularından elde ettiği gelirin, hem de reklam gelirlerlerinin çok ciddi düşüşler yaşayacağını öngördü. Reuters Enstitüsü Direktörü, bunun Britanya'da bazı medya kurumlarının haber merkezlerini küçülteceği anlamına geldiğini ifade etti. Nielsen'in değerlendirmesine göre Britanya'da "cephedeki" gazetecilerin yüz 10'u işinden olabilir.

Prof. Nielsen, krizden en çok basılı yayınların etkileneceğini ifade etti ve bunu şöyle gerekçelendirdi:

"İnsanlar öngörülemez bir süre internette çok zaman geçirecek. Şu ana kadar internet medyasına alışanların nadiren basılı medyaya geri döndüğünü gördük".

Nielsen, "Dürüst olmak gerekirse, eski veya yeni; birçok haber kurumu bu krizi atlatamayacak" yazdı. Reuters Enstitüsü Direktörü, bazı yeni yayınların ortadan kaybolurken, bazı eski ve köklü medya kurumlarının da ya "zombiler" hâline geleceğini, ya da zengin iş insanları tarafından satın alınacağını ileri sürdü.