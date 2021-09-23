Reuters: Elektrik ve doğalgaza ekimde yüzde 15'e varan zam gelecek

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında, artan uluslararası fiyatlar ve yurtiçinde azalan hidroelektrik üretimini ikame eden doğalgaz kullanımından dolayı gelecek ay yüzde 15’e varan oranlarda artış yapılması bekleniyor.

İngiliz Haber Ajansı Reuters'ın 4 kaynağa dayandırarak aktardığı bilgilere göre Türkiye'de gelecek ay başında doğalgaza yüzde 15, elektriğe ise yüzde 8-15 arasında zam yapılacak.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, gelen fiyat artış taleplerinin düzenleyici kuruluşlara iletildiğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zamların ne zaman yapılacağı konusunda hemen yorum yapmadığını belirtti.

Türkiye, ilk gaz sahasının hacimli üretime ulaşmasını beklediği 2025 yılına kadar Rusya, İran ve Azerbaycan'dan ithal edilen gaza neredeyse tamamen bağımlı durumda.