Reuters: Dolardaki yükselişi S-400'lerin testi, Dağlık Karabağ ve Erdoğan-Merkel görüşmesi tetikledi

Dolar ve Euro’nun TL karşısında zirve yenilemesini değerlendiren Reuters haber ajansı, kurdaki yükelişi jeopolitik gerginliğin tetiklediğini yazdı. Reuters’a göre Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürmekte olan savaş ve bu arada S-400 füzelerinin önümüzdeki hafta yapılacağı söylenen testinin Amerikan yaptırımlarını yeniden gündeme getireceği endişesi, TL’nin zayıflamasına yol açıyor.

Erdoğan’ın Salı günü yaptığı görüşmede Almanya Başbakanı Merkel’e, AB liderler zirvesinden geçtiğimiz hafta Türkiye ile ilgili çıkan kararların, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların aşılması konusunda yetersiz olduğunu söylemesi de piyasadaki risk algısını artırıyor.

Dolar Çarşamba günü 7.87 TL’ye yükselerek tarihi zirvesini gördü. TL, 2020 içinde Amerikan para birimi karşısında yüzde 24 değer yitirdi.