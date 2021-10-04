Reuters: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz planı işe yaramayacak

İngiliz Haber Ajansı Reuteurs'ın 10'a yakın ekonomi profesörünün görüşlerine dayandırdığı haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kalıcı olmayacak.

Reuters'a konuşan akademisyenler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'teki seçimlerden önce yatırımların önünü açmak ve istihdamı artırmak için faiz indirimi istediğini ancak uzun vadeli politikalara odaklanılmadığı sürece sadece "günü kurtarmak" adına alınacak kararlarla düşük faiz ortamının oluşmasının mümkün olmadığı görüşünde.

"Piyasa faizleri yükseldi"

AKP’nin 2023 seçimleri öncesinde ranta krediye her ne pahasına olursa olsun büyümeye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Erinç Yeldan, şöyle dedi:

“Bu çabanın sonucunun ise daha da şiddetli dengesizlik ve derinleşecek bir döviz krizi olacağı açıktır. Bir başka hata ise sanki ekonomide faizi belirleyen merci TCMB gibi bir algı yaratılıyor. Sanki tüm yatırımcılar bankalar TCMB faizi ile çalışıyor gibi bir algı var ancak TCMB sadece 1 hafta repo faizini belirler. Piyasada ticari, tüketici kredisi gibi ekonomik göstergeler TCMB faizi, siyaset iç dış şoklar bunların bileşeni. TCMB faiz düşürdü ama ticari kredilerde belirleyici olan uzun dönemli faiz oranları yükseldi.”

"Kredi faizleri zorlama ile düşmez"

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Refet Gürkaynak, “Eğer politika değişikliği ekonomik faaliyete destek vereceği düşüncesiyle yapılıyorsa, bu konuda iki yanlış varsayım var; bu, enflasyonu düşürme ihtiyacıyla çelişiyor. Ayrıca, faiz indiriminin büyümeyi hızlandıracağına dair temel varsayım da doğru değil. Çünkü siyasi ve ekonomik riskler için ilk sorun yüksek faizlerse, bunların hiçbirini dengelemiyorsunuz” dedi

“Böyle yaparak bazı firmalara ve hane halklarına çok az yardım sağlayabilirsiniz, ancak muhtemelen o bile olmaz. Sonucun bir yansıması olan döviz kuru, ekonomik yönetişimin karmakarışık olduğunu ortaya koyuyor. Yüksek ithalat ve ayrıca şirketlerin artan dış borçları nedeniyle ihracat çok sınırlı tepki veriyor. Özel bankalar ise böyle bir durumda daha küçük bilançolarla çalışmak istiyor.”