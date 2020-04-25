Reuters: Çin, geçen günlerde Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Kuzey Kore'ye doktorlar gönderdi

T24 Dış Haberler

Dün bazı kaynaklar tarafından öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Çin'den Pyongyang'a aralarında medikal uzmanlar bulunan bir ekibin gönderildiği bildirildi.

Konu hakkında bilgisi olan kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre delegasyon perşembe günü Kuzey Kore'ye gitmek üzere başkent Pekin'den yola çıktı. Delegasyona Çin Komünist Partisi'nin Uluslararası İrtibat Departmanı'nın kıdemli bir üyesinin liderlik ettiği belirtildi.

Uluslararası İrtibat Departmanı, Pekin'in komşu ülke Kuzey Kore ile ilişkilerini yürütmekten sorumlu. Konu hakkında bilgi veren kaynaklar isminin gizli tutulmasını talep etti.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters'un ulaştığı Çin Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İrtibat Departmanı konuyla ile ilgili yorum yapmadı.

Dün Kore medyasından Kuki News'in haberine göre, bölge uzmanı Jang Sung Min, Kim Jong-Un'un öldüğüne inandığını söyledi. Jang, konuya ilişkin Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kim Jong-Un’un sağlık durumu çok ciddi ve Kuzey Kore yönetimi bu sabah iyileşmesinin imkansız olacağı sonucuna vardı" dedi.

Öte yandan Reuters'a konuşan bir Güney Koreli kaynak, Kim'in hayatta olduğunu ve yakında kamu karşısına çıkacağını belirtti.