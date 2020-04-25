Reuters: Çin, geçen günlerde Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Kuzey Kore'ye doktorlar gönderdi

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Dün bazı kaynaklar tarafından öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumunu kontrol etmesi için Çin'den Pyongyang'a aralarında medikal uzmanlar bulunan bir ekibin gönderildiği bildirildi.
Konu hakkında bilgisi olan kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre delegasyon perşembe günü Kuzey Kore'ye gitmek üzere başkent Pekin'den yola çıktı. Delegasyona Çin Komünist Partisi'nin Uluslararası İrtibat Departmanı'nın kıdemli bir üyesinin liderlik ettiği belirtildi.
Uluslararası İrtibat Departmanı, Pekin'in komşu ülke Kuzey Kore ile ilişkilerini yürütmekten sorumlu. Konu hakkında bilgi veren kaynaklar isminin gizli tutulmasını talep etti.
Britanya merkezli haber ajansı Reuters'un ulaştığı Çin Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası İrtibat Departmanı konuyla ile ilgili yorum yapmadı.
Dün Kore medyasından Kuki News'in haberine göre, bölge uzmanı Jang Sung Min, Kim Jong-Un'un öldüğüne inandığını söyledi. Jang, konuya ilişkin Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Kim Jong-Un’un sağlık durumu çok ciddi ve Kuzey Kore yönetimi bu sabah iyileşmesinin imkansız olacağı sonucuna vardı" dedi.
Öte yandan Reuters'a konuşan bir Güney Koreli kaynak, Kim'in hayatta olduğunu ve yakında kamu karşısına çıkacağını belirtti.
Tartışmalar nasıl başladı?
Tartışmalar ilk olarak CNN'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Kim'in "hayati tehlikesi" olduğu iddiasını duyurmasıyla başladı.
Kuzey Kore devlet medyası 11 Nisan'da Kim'in bir Politbüro toplantısına katıldığını bildirdi. Ertesi gün gazetede Kim'in bir askeri tesisi ziyaretiyle ilgili haber yer aldı ancak teftişin hangi tarihte yapıldığı belirtilmedi. Kuzey Kore lideri, 15 Nisan'da dedesinin doğum günü kutlamalarına da katılmadı.
İzole edilmiş ülkenin içindeki muhbirlerden haber toplayan Güney Kore merkezli The Daily NK, Kim'in bir kalp ameliyatı geçirdiğini doğruladı ancak şimdi "Büyük oranda iyileştiğini" iddia etti. Daily NK, kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını çünkü haberin sadece tek bir kaynağa dayandığını ifade etti.
Daily NK başka bir haberinde Kim'in sağlığının son aylarda obezite, yoğun sigara kullanımı ve stres sebebiyle ciddi anlamda kötüleştiğini bildirmişti.
Britanya merkezli Reuters haber ajansına konuşan Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Departmanı'ndan bir kaynak, Kim'in hayati tehlikesi olduğuna inanmak için bir gerekçeleri olmadığını dile getirdi.