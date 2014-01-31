Reuters: CHP, Sarıgül'le devrim yapmayı umuyor

Reuters, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün Fatih Kocamustafapaşa'daki mitingini izledi. Yerel seçimler üzerinden değerlendirmede bulunan İngiliz ajansı, "Tür­ki­ye­'nin po­li­tik gö­rü­nü­mü­nü de­ği­ş­tir­me­si muh­te­mel se­çim­ler ön­ce­si, mu­ha­le­fet, AK­P'­nin ka­le­si ve ül­ke­nin en bü­yük şe­hir­le­rinden bi­ri olan İs­tan­bul için sa­va­şı­yor" yorumunu yaptı.

Mustafa Sarıgül'ün Fatih'te miting düzenlemesini Erdoğan'a mesaj olarak niteleyen Reuters, "İs­tan­bu­l'­un ta­ri­hi kal­bi olan ve tu­tu­cu ke­si­min bu­lun­du­ğu Fa­ti­h'­te, Sa­rı­gü­l'­ün par­ti­si CHP dev­rim yap­ma­yı umu­yo­r" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin, Gezi direnişi ve yolsuzluk skandalının ardından Erdoğan'ın popülatiresinin test edileceği ilk ciddi sınav olduğunu belirten Reuters, Sarıgül'ün "Ta­ri­hi bir se­çim dö­ne­mi ola­cak. Sa­yın Baş­ba­ka­n'­ın git­me vak­ti gel­di. Bir baş­ba­kan, bir be­le­di­ye baş­ka­nı hak­kın­da ko­nuş­ma­ya baş­lı­yor­sa an­ket so­nuç­la­rı­nı gö­rü­yor de­mek­tir. En­di­şe­si­ni, he­ye­ca­nı­nı an­lı­yo­rum" sözlerine yer verdi.

İstanbul gibi şehirlerde kırılma var

İstanbul gibi batıya dönük şehirlerde dahi 'kırılma' başladığına vurgu yapan Reuters, Erdoğan'ın özel hayata müdahalelerinden örnekler verdi. Sarıgül'ün her kesimi kucakladığını vurgulayan ajans, Sarıgül'ün "Ben bü­tün inanç­la­ra say­gı duy­dum ve se­kü­le­riz­mi ko­ru­yan her­ke­se say­gı duy­dum. CHP tüm in­san­la­rı ve hal­kın her züm­re­si­ni ku­cak­lı­yor" ifadelerini kullandı.