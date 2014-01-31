Reuters: CHP, Sarıgül'le devrim yapmayı umuyor

Reuters, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün Fatih Kocamustafapaşa'daki mitingini izledi. Yerel seçimler üzerinden değerlendirmede bulunan İngiliz ajansı, "Türkiye'nin politik görünümünü değiştirmesi muhtemel seçimler öncesi, muhalefet, AKP'nin kalesi ve ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul için savaşıyor" yorumunu yaptı.
Mustafa Sarıgül'ün Fatih'te miting düzenlemesini Erdoğan'a mesaj olarak niteleyen Reuters, "İstanbul'un tarihi kalbi olan ve tutucu kesimin bulunduğu Fatih'te, Sarıgül'ün partisi CHP devrim yapmayı umuyor" ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerin, Gezi direnişi ve yolsuzluk skandalının ardından Erdoğan'ın popülatiresinin test edileceği ilk ciddi sınav olduğunu belirten Reuters, Sarıgül'ün "Tarihi bir seçim dönemi olacak. Sayın Başbakan'ın gitme vakti geldi. Bir başbakan, bir belediye başkanı hakkında konuşmaya başlıyorsa anket sonuçlarını görüyor demektir. Endişesini, heyecanını anlıyorum" sözlerine yer verdi.
İstanbul gibi şehirlerde kırılma var
İstanbul gibi batıya dönük şehirlerde dahi 'kırılma' başladığına vurgu yapan Reuters, Erdoğan'ın özel hayata müdahalelerinden örnekler verdi. Sarıgül'ün her kesimi kucakladığını vurgulayan ajans, Sarıgül'ün "Ben bütün inançlara saygı duydum ve sekülerizmi koruyan herkese saygı duydum. CHP tüm insanları ve halkın her zümresini kucaklıyor" ifadelerini kullandı.