Reuters büyüme anketinde beklentiler olumsuz: Türkiye 2020'de 3.4 daralacak

Reuters anketine göre ekonomistler Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3.4 daralmasını bekliyor.

Hükümet, Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan 2021-2023 yıllarını kapsayan OVP'de salgından toparlanan ekonominin bu yılı yüzde 0.3 büyüme ile tamamlayacağını öngörmüştü.

Reuters anketine katılan 48 ekonomistin tahminlerinin medyan değerine göre gayrı safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yılın tamamında yüzde 3.4 daralması bekleniyor.

Ankete göre GSYH’nin gelecek yıl ise yeniden büyümeye geçerek yüzde 4.1 artış göstereceği tahmin ediliyor.

Üç çeyrek daralma

Türkiye ekonomisi son olarak küresel finansal krizin ardından 2009 yılında yüzde 4.7 oranında daralmıştı. Bunu takiben 2010-2018 döneminde ise küresel düşük borçlanma maliyetlerinden güç bulan inşaat yatırımlarının desteğiyle her yıl ortalama yüzde 5’in üzerinde büyüdü.

Ancak ABD ile ilişkilerdeki gerilim ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığının azaldığı endişeleriyle tetiklenen 2018 kur krizi sonrasında art arda üç çeyrek daralma kaydetti. Ekonomi geçen yılın tamamında ise yüzde 0.9 büyüme kaydetti.

Faiz kararı bekleniyor

Yarın politika faizi kararını açıklamaya hazırlanan Merkez Bankası’nın faiz artışına devam etmesi bekleniyor. Reuters anketindeki tahminlerin medyanına göre Merkez Bankası’nın politika faizini güncel yüzde 10.25 seviyesinden yıl sonuna kadar yüzde 11.75 bandına çıkaracağı öngörülüyor.