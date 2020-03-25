Reuters: Britanya, Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına tarım işçisi olma çağrısında bulundu

Seyahat yasakları nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin ulaşmakta zorluk çektiği Britanya'da Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanı George Eustice, İngiliz vatandaşlarından meyve - sebze toplama işlerine yardımcı olmalarını talep etti.

Britanya'da tarım işleri genelde ülke dışından gelen işçiler tarafından yapılıyor. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle, meyve - sebzelerin olgunlaşmaya başladığı bahar aylarının gelmesiyle birlikte ortaya çıkan tarım işçisi açığı doldurulamadı.

"Meyve ve sebzelerin eksik olmayacağından emin olmak istiyoruz"

Reuters'ın aktardığına göre konuyla ilgili bir açıklama yapan Eustice, "İngiliz işgücü kullanarak yazın insanların sofralarında meyve ve sebzelerin eksik olmayacağından emin olmak istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Sektör genelinde başarılı işe alım girişimleri var ve ben de olabildiğince fazla insanın oraya yönelmesi çağrısında bulunuyorum."

Britanya'da mevsimlik işçiler, koronavirüs salgını öncesinde de Brexit nedeniyle halihazırda azalmaktaydı.