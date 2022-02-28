Reuters: Bir Rus fırkateyni ve bir destroyer Boğazlardan geçmek için Ankara'nın kararını bekliyor

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken, dünyanın gözünün çevrildiği noktalardan biri de İstanbul ve Çanakkale Boğazları. 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi'yle Boğazları belirli koşullara göre kapatma yetkisi olan Türkiye'nin, ihtilafı dün resmi ağızlardan 'savaş' olarak tanımlaması sonrasında savaş gemilerine geçişine izin verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

"En az iki gemi resmi talepte bulundu"

Reuters ajansı, hem Ukrayna hem Rusya ile yakın ilişkileri bulunan Türkiye'nin bu konuda zorlu bir pozisyonda bulunduğunu ve şu an için en az dört Rus gemisinin Akdeniz'den Karadeniz'e geçmek için beklediğini yazdı. Ajans, Ankara'dan ismini açıklamayan bir yetkiliye ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yörük Işık'ın gözlemlerine dayanarak, bu gemilerden en az ikisinin Boğazlardan bu hafta geçmek için resmi talepte bulunduğunu belirtti. Bu iki gemiden birinin bir fırkateyn, diğerinin bir destroyer olduğu aktarıldı.

Reuters, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde gemilerin geçişini belirli senaryolara göre düzenlediğini hatırlattı; resmi talepte bulunduğu belirtilen iki savaş gemisinin üslerinin Karadeniz'de olduğu yönünde bildirimde bulunması senaryosunun, 'Türkiye'ye bir miktar manevra alanı sağlayacağı' yorumunu yaptı.

"Moskova'nın misilleme riski var"

Reuters'ın haberinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün yaptığı Montrö açıklaması, Boğazların 'Rus savaş gemilerine kapatılması vaadi' olarak yorumlandı. Ajans, böyle bir hamlenin 'Moskova'dan misilleme riskini içermekle birlikte NATO ile ilişkilerin düzeltilmesine yardımcı olacağını' belirtti.

"Rus gemilerinin olası yığılması, Ankara'nın önümüzdeki günlerdeki kararlılığını test edecek"

Haberde, "Fakat bu yolculuğu yapmak için bekleyen Rus gemilerinin olası yığılması, Ankara'nın önümüzdeki günlerdeki kararlılığını test edecek ve doğuyla batı arasındaki benzersiz derecede hassas diplomatik dengesini nereye kadar eğmeye istekli olduğunun da göstergesi olacak" ifadeleri kullanıldı. Reuters, Ankara'nın Rusya'ya karşı atacağı adımlarda fazla ileri gitmesinin ekonomik açıdan riskli olduğunu, Türkiye'nin doğalgazının yüzde 45'ini Rusya'dan aldığını ve ülkeye gelen turistlerinin yüzde 20'sinin de Rus olduğunu yazdı.

"Hükümet ekonomiyi güçlendirecek adımlar planlıyor"

Ajansa konuşan bir başka yetkili ise ihtilafın etkilerinin 'her geçen gün daha fazla hissedildiğini' ve hükümetin ekonomiyi güçlendirecek adımlar planladığını söyledi.

Yörük Işık ise Reuters'la söyleşisinde, "Yaşananları 'savaş' diye adlandırmak çok büyük bir adım. Ankara bu adımı atmak istemiyordu ve kullandığı dille Moskova'ya, Ukrayna kentlerine yönelik saldırganlığına son vermesi için son bir şans tanıyor" dedi.