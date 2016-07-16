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THY: Atatürk Havalimanı'ndan 06.00'dan itibaren uçuşlar yapılacak

Açıklamada, "www.thy.com.tr" internet sitesinden güncel bilgileri takip etmeleri istendi

16 Temmuz 2016 08:18

Türk Hava Yolları (THY), tüm uçuşlarını saat 06.00'dan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarımız normale dönmüş olup, Türk Hava Yolları olarak tüm uçuşlarımızın saat 06.00 itibarıyla icra edilmesi planlanmaktadır." denildi.

Açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için "www.thy.com.tr" internet sitesinden güncel bilgileri takip etmeleri istendi.

İstanbul ve Ankara’da askeri kalkışma esnasında Atatürk Havalimanı’nın giriş ve çıkış noktalarını ele geçiren askerler, polis ve toplanan binlerce kişinin ortak çalışmasıyla etkisiz hale getirildi.

Aralarında 1 rütbelinin bulunduğu ve çoğunluğunun askerlerden oluşan bir grup polis tarafından gözaltına alınırken, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’nde bulunan 6 asker özel harekat polisinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Askerler en yakın polis karakoluna götürürüldü. Havalimanın giriş ve çıkışlarında bulunan askeri tanklar ise halk tarafından ele geçirilirken, tankların içinde askerler mahsur kaldı.

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