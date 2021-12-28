Reuters anketi: Türkiye'de aralık ayı enflasyonu yüzde 30.6 olacağı öngörüldü

Reuters haber ajansının yaptığı bir ankete göre, Türkiye'nin aralık ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 30,6'ya ulaşarak 2003'ten bu yana ilk kez yüzde 30 seviyesini aşacak.

Ankete katılan 13 ekonomistin yaptığı tahminlerin ortalaması yüzde 30,6 çıktı. Ekonomistlerin tahmini yüzde 26.4 ile 37.3 arasında değişti.

Politika faizinde indirim enflasyonu yükseltti

Son aylarda yüzde 20 civarında seyreden enflasyon, Merkez Bankası'nın eylül ayından bu yana politika faizinde yaptığı 500 baz puanlık indirim sonrası lirada yaşanan rekor düşüşle birlikte yukarı yönlü hareketlendi.

Fiyatların 'geçici faktörlerin' etkisiyle yükseldiğini açıklayan Merkez Bankası, kısa vadede enflasyonun dalgalı bir seyir izleyeceği tahmininde bulunmuştu.

20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lira mevduatlarını kur oynaklığına karşı koruma planını duyurmasıyla liradaki düşüş tersine döndü ve TL'de yaklaşık yüzde 40 civarında bir değer artışı görüldü.

Hükümet tahmini yüzde 16,2

Merkez Bankası'nın ekim ayı sonunda yayınladığı raporda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Hükümet 2021 sonunda yıllık enflasyonun yüzde 16,2 olacağını tahmin etmişti.

Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmede Türkiye'de enflasyonun önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde gerçekleşeceğini söyledi.

Reuters'a konuşan dört ekonomist, Türkiye'de gelecek yıl sonu enflasyonu için yüzde 24,85 olacağı tahmininde bulundu.