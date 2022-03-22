Reuters: Abramovich'in bir yatı da Marmaris'te; varlıklı Ruslar yatırım için Türkiye'ye yönelebilir

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Batı ülkelerinin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder Roman Abramovich’e ait bir süper yatın daha Türkiye’ye demirlediği öğrenildi. Konuyla bağlantılı kaynaklar, Abramovich ve başka varlıklı Rusların yatırım için yaptırımlara katılmayan Türkiye’ye yönelebileceğini söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Rus oligarklara yönelik Batı yaptırımlarından kaçınan Roman Abramovich’in Solaris isimli yatının Bodrum’da demirlemesinin ardından bugün de, dünyanın en büyük yatlarından biri olan Eclipse’in Marmaris’te demirlediği belirtildi. Eclipse’in Bermuda bayraklı olduğu belirtildi. Eclipse isimli yatta iki helikopter pisti, dokuz güverte, bir yüzme havuzu ve füze savunması olduğu bildirildi.

Abramovich’in geçen hafta kısa bir süreliğine İstanbul’da olduğu biliniyordu.

Abramovich’le bağlantısı olan Ankara’dan bir kaynak, onun ve başka varlıklı Rusların yatırım için Türkiye’yi değerlendirdiğini söyledi. Abramovich’in Türkiye’de şimdiden bazı varlıklarının olduğunu söyleyen kaynak “Burada iş yapmak istiyor belki bazı varlıklar da alabilir” dedi.

Ankara’dan başka bir kaynak da Türkiye’nin şu an Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılmayı düşünmediğini söyledi. Kaynak, “Oligarkların paralarını Türkiye’ye getirmeleri gibi meselelerde hassas hareket ediyoruz” dedi.