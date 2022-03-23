Reuters: ABD ve Batılı müttefikleri, Rusya'yı G20'den çıkarma ihtimali üzerinde duruyor

T24 Dış Haberler

ABD ve Batılı müttefiklerinin, Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'den çıkarılması seçeneğini düşündüğü belirtildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın gruptan çıkarılması olasılığı üzerine konuşulduğunu bildirdi.

Kaynaklardan biri, "Rusya'nın G20 üyesi olmasının uygun olup olmadığı üzerine müzakereler yapıldı. Eğer Rusya'nın üyeliği sürerse G20 daha az kullanışlı bir organizasyon haline gelecek" dedi.

Çin ve Hindistan gibi ülkelerin bu kararın gündeme gelmesi durumunda Rusya'nın G20'den atılmasını veto edeceği düşünülüyor.

Polonya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Piotr Nowak da yaptığı açıklamada Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşündüklerini geçen hafta ABD'li yetkililere bildirdiklerini ve olumlu geri dönüş aldıklarını belirtti. Washington'dan yapılan açıklamada ise ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun konuyla ilgili pozisyon almadığı bildirildi.

Rusya'nın Endonezya Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek aylarda Cakarta'da yapılacak G20 zirvesine katılmayı planladığını bildirdi.