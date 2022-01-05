Reuters: ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi görevi bırakıyor, yerine Ankara Büyükelçisi görevini devrettikten sonra Satterfield geçecek

T24 Dış Haberler

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın görevi bırakacağı, yerine Ankara Büyükelçisi olarak görevi devredecek David Satterfield'ın geçeceği iddia edildi.

Reuters'tan Hümeyra Pamuk'a konuşan üç kaynağa göre Feltman, ocak ayı içinde görevi Sattefield'a devredecek.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olarak göreve 2021'in Nisan ayında getirilen Feltman, kısa süre içinde kendini iki krizin ortasında bulmuştu: Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Başbakan Abiy Ahmed'in ordusu arasında derinleşen kriz ile ekimde Sudan'da ordunun sivil yönetimi bir darbe ile devirmesi.

Feltman, görevi devretmeden önce Etiyopya'daki çatışmaları durdurmak adına Washington üst düzey yetkililerle görüşecek.

Satterfield ise Ankara'daki görevini aralık ayında yemin eden eski Cumhuriyetçi senatör Jeff Blake'e devredecek.

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığı’na 1980’de girmişti ve Orta Doğu’da birçok farklı görevde bulunmuştu. Türkiye’de göreve başlamadan önce 2 ay dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun kıdemli danışmanı olarak görev yaptı. Büyükelçi Satterfield aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanı tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü; Dışişleri Bakanlığı Üstün Şeref Ödülü; ABD Başkanı Üstün Yönetim Ödülü ve ABD Savunma Bakanlığı Ordu Dairesi Üstün Sivil Hizmet Ödülü sahibi.