Reuters: ABD'de hükûmet, Microsoft'a TikTok'u satın alması için 45 gün süre verdi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli kısa video aplikasyonu TikTok'u satın alması için Microsoft'a 45 gün süre verdiği iddia edildi.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada TikTok'un Microsoft tarafından alınmasına karşı çıkmıştı. Ancak Microsoft CEO'su Satya Nadella, pazar günü bir açıklama yaparak 15 Eylül'e kadar TikTok'u ByteDance'ten satın almaya çalışacaklarını söyledi.

Kaynaklara göre ABD Dış Yatırım Komitesi, Nadella'ya anlaşmayı bitirmesi için 45 günlük süre tanıdı. Nadella'nın açıklamasında 15 Eylül tarihine vurgu yapması buna yoruldu.

Kaynaklardan biri, Trump'ın TikTok'un yasaklanması yerine Microsoft tarafından satın alınmasına bir Cumhuriyetçi senatörün ikna ettiğini söyledi. İddialara göre senatör, Trump'a TikTok'un yasaklanmasının kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde birçok genci kendilerinden uzaklaştıracağını söyledi.

TikTok'un ABD'de 100 milyon kadar kullanıcısı bulunuyor.

Trump, birkaç gün önce TikTok'un ABD'de yasaklanacağını söylemişti.