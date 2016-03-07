Reuters: AB liderleri Türkiye'nin önerileri üzerinde uzlaşamadı!

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Türkiye'nin talepleri esas alınarak oluşturulan göçmen planı üzerinde anlaşamadığı iddia edildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile üçlü bir görüşme gerçekleştirirken Türkiye-AB Zirvesinde sunulan önergeye yönelik üye ülkelerin liderleri tarafından yapılan değerlendirmelerin Davutoğlu'na iletileceği belirtildi.

Ankara'dan yeni teklif

Aljazera Türk'ün haberine göre, Brüksel'deki AB-Türkiye zirvesinde Ankara masaya yeni teklif koydu, AB liderleri üzerinde çalışıyor. Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi, birçok ülkenin planı beğendiğini ancak bazı konulara açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in Özel Kalemi ise, anlaşmayla ilgili bu gece önemli ilerleme olması muhtemel dedi.

AB Konseyi teklifi değerlendirmeye aldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği liderlerine yaptığı önerinin ardından AB Konseyi toplantıya geçti. Toplantı sonucunda Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi, "AB liderleri Türkiye'nin göçmen planı üzerinde anlaşamadı, plan üzerinde çalışmaya devam edecekler" dedi. Yetkiliye göre, birçok ülke planı beğendi ve Türkiye'nin "yüksek çabası"nı memnuniyetle karşılıyor ancak çok kısa hazırlık süresi nedeniyle bu gece bir anlaşma çıkmadı.

"Daha fazla süreye ihtiyaç var"

AB yetkilisi, bütün konuların ele alınamadığını ve bazı noktalara açıklık getirilmesi gerektiğini belirterek, ülkelerin daha fazla süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yetkili, ilerleyen günlerde teklif üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaları sürdüreceklerini de ekledi.

Mültecilerin Avrupa'ya geçmesine veto

Macar Hükümeti Sözcüsü de, "Başbakan Viktor Orban, Suriyeli mültecilerin Türkiye'den doğrudan Avrupa'ya yerleştirilmesi teklifini veto etti" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Özel Kalemi Martin Selmayr ise Twitter'dan anlaşmayla ilgili bu gece önemli ilerleme olması muhtemel diye yazdı.

Brüksel'deki AB-Türkiye zirvesi öncesinde liderler mülteciler konusunda anlaşma ihtimali için 'ihtiyatlı bir iyimserliğe' sahipti. Zorlu konular masaya geldi. AB için Schengen'in geleceği sıkıntılı. Bazı üye ülkelerin mültecileri durdurmak için sınırlara pasaport kontrolünü devreye sokması Schengen'i fiilen geçersiz kılmış durumda. AB liderleri, Türkiye ile anlaşıp mülteci akınını durdurmak ve mültecilerin Türkiye'de kalmasını sağlamak, aradan sızanları NATO gemileriyle engellemek, Yunanistan'da bulunan mültecilerin barınak sorununun giderilmesi için fon ayırmak gibi sorunlar müzakere konusu oldu.

Reuters'ın haberine göre, Brüksel'de Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sunduğu talepler doğrultusunda müzakere edilen taslak metni ele alan AB liderleri, söz konusu plan üzerinde görüş birliği sağlayamadı.

'Taslak metin'

Ajansa konuşan bir AB yetkilisi, liderlerin önümüzdeki günlerde plan üzerinde tekrar çalışacağını belirtti. Brüksel'deki mülteci zirvesinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki görüşmeler sonucunda oluşturulan taslak metne Reuters haber ajansı ulaşmıştı.

Taslak metin iddiaya göre şöyleydi:

- AB, Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilecek her bir Suriyeli için Türkiye'den bir Suriyeli mülteci kabul edecek.

- Türkiye'ye 2018 sonuna kadar Suriyeli mülteciler için 3 milyar euro daha teklif edilecek. (Böylece toplam yardım 6 milyar euro'ya ulaşacak.)

- AB, Schengen Bölgesi'ni ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için vize uygulamasını Haziran sonuna kadar kaldırmayı teklif edecek.