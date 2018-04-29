Reuters: AB, Türkiye'ye 3 milyar euroluk mülteci yardımını onaylamaya hazırlanıyor

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler için vermeyi vadettiği mali yardımın 3 milyar euroluk ikinci kısmını onaylamaya hazırlandığını bildirdi.

Ajansın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bu konudaki açıklamayı Çarşamba günü Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, yapacak.

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti.

Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde AB yetkilileri ile bir araya gelecek.

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Preben Aamann daha önce Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "AB-Türkiye zirvesi, AB Konseyi Başkanı (Donald) Tusk'ın, (AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker'in ve (Bulgaristan Başbakanı) Boyko Borisov'un katılımıyla 26 Mart'ta Varna'da yapılması planlandı, zirvede AB-Türkiye ilişkileri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak" ifadelerine yer vermişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Alexander Winterstein de Varna'daki görüşmenin hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler de dahil olmak üzere Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması bakımından faydalı bir imkan sunacağını söylemişti.

AB, Nisan ayında da Türkiye'nin birliğe katılım süreciyle ilgili "kritik" bir rapor açıklamaya hazırlanıyor.