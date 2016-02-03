Reuters: AB, mülteciler için Türkiye’ye mali yardıma onay verdi

Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk mali yardıma onay verdiğini duyurdu.

Radikal'in haberine göre, Avrupa Komisyon, İtalya'nın muhalefet şerhini kaldırmasının ardından AB'ye üye 28 ülkenin kasımda onaylanan tasarıya Brüksel'de imza attığını bildirdi.

Avrupa Birliği, sığınmacı akınıyla ilgili Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk maddi destek sağlamayı kararlaştırmıştı. Türkiye ile AB arasındaki görüşmelere göre AB, sığınmacıların durumuna yönelik gelişmelere göre yardımları gözden geçirecek ve Türkiye de topraklarında kalan Suriyeli sığınmacıların çalışmalarını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapacaktı.