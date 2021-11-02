Reuters'a konuşan Türk yetkili: Hükûmet yüksek enflasyon karşısında dar gelirli ailelere destek için vergi indirimi ve maaş artışı planlıyor

T24 Dış Haberler

Reuters’ın iki üst düzey yetkiliden aktardığı habere göre, Türkiye’de hükûmet, yüksek enflasyondan etkilenen dar gelirli aileler için maaş zammı ve vergi indirimi desteği planlıyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, plan henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için ismini vermek istemeyen iki üst düzey yetkili, mali yardımın zor durumdaki hanelere yüzde 20’ye yaklaşan enflasyon karşısında destek olmak için sunulacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakıt ve elektrik giderlerini hafifletmek için 2.5 milyar liralık yardım yapılacağını belirtmişti.

Yetkililer, planlar arasında asgari ücretin enflasyon oranından daha fazla yükseltilmesi, enerji bedelleri için destek sağlanması ve kamu görevlilerinin maaşlarının artırılmasının yer aldığını söyledi.

Bir üst düzey yetkili, "Bütçede olması gerekenden daha fazla sıkışıklık var. Bu biraz açılmalı ve bu konuda (en azından) gelecek yılın başından itibaren bir adım atılacak. Düşük gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için çalışmalar yapılıyor" dedi.

Türkiye'nin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı, hükümetin 2021 ve 2022 için öngördüğü yüzde 3.5 seviyesine ulaşmaya başladığı 2016 yılına kadar yüzde 1 civarında seyretmişti.