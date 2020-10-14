Reuters'a konuşan diplomatlar: AB'nin Türkiye'ye uyguladığı 'ödül-ceza' politikası işe yaramıyor, Ankara Brüksel'le oyun oynuyor

Reuters, özel haberinde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile arasında gerilimi gevşetmek amacıyla iki hafta önce üzerinde mutabık kalınan ‘ödül-ceza politikası’nın başarılı olmadığı değerlendirmesini yaptı.

Ajans, AB ülkelerinin liderleri 2 Ekim'de sona eren zirvede Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile ulusal egemenlik alanları konusunda anlaşamayan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmesini sağlamak üzere bir yöntem belirlediğini, ancak bu yöntemin başarısız olduğunu kaydetti.

Reuters, Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımların da ele alındığı AB zirvesi öncesinde araştırma gemisi Oruç Reis'in geri çekildiğini, Pazartesi ise tekrar ihtilaflı bölgeye yollandığını yazdı.

Ankara Brüksel'le oyun oynuyor

Ajansa konuşan Avrupalı üç diplomat bu adımın Ankara'nın Brüksel ile oyun oynadığı izlenimi yarattığını ifade etti.

AB liderlerinin doğalgaz anlaşmazlığına bir çözüm bulamadığına dikkat çeken Avrupa ülkelerinden diplomatlar ve bir AB yetkilisi, Türkiye'ye karşı benimsenen ‘ödül ve ceza’ yaklaşımının da sonuç vermiyor gibi gözüktüğüne dikkat çektiler.

Bir diplomat, Türkiye ve Yunanistan deniz kuvvetlerinin bölgede bu ay tatbikat yapmayı planladığı haberlerine atıfta bulunarak, "AB liderleri Aralık ayında konuyu tekrar ele alacaklarını belirterek sorunu çözüm bulmayı ertelediler. Sorun şu anda tüm şiddetiyle geri geldi" dedi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs yeniden gündeme getirecek

Reuters, özel haberinde Türkiye’nin NATO üyesi ve AB üyeliğine aday ülke olmasına rağmen son yıllarda Avrupa’yla Suriye, Libya ve Rusya konusunda çelişen adımlar attığı yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AB'den bağımsız dış politika oluşturmaya çalıştığını yazan Reuters, buna karşılık AB’nin Türkiye'yi kendisine yakın tutmak istediğini kaydetti.

Habere göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs, AB liderlerinin Perşembe ve Cuma günü katılacakları zirvenin resmi gündeminde bulunmuyor olsa da Türkiye ile yaşadıkları anlaşmazlığı tekrar gündeme getirecekler.

Reuters’a konuşan diplomatlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın son günlerde tekrar tırmanan gerilim nedeniyle AB'nin derhal adım atmasını isteyeceğini belirttiler. Reuters, Türkiye'nin Oruç Reis gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesinden sonra Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın, Ankara'ya ziyaretini iptal etmesinin Türkiye’nin Oruç Reis konusundaki tutumundan kaynaklandığını yazdı. Bunu değerlendiren diplomatlar, Berlin'in Türkiye aleyhine yeni bir adım atmayı şu anda düşünmediğini belirtti.