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Dünya

Reuters: 3 Kasım'da seçim partisine katılan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, yeni tip Koronavirüs'e yakalandı

07 Kasım 2020 08:20

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un Koronavirüs'e yakalandığı iddia edildi. 

Reuters'a konuşan bir kaynak, sık sık maskesiz bir şekilde kamuya açık etkinliklere katılan Meadows'a yapılan testin pozitif sonuç verdiğini söyledi. Aynı kaynak, Trump'ın üst düzey kampanya danışmanlarından Nick Trainer'in test sonucunun da pozitifi çıktığını belirtti.

Trump'a en yakın isimlerden olan Meadows, ABD Başkanı'na kampanyasının son günlerinde eşlik etmişti. Meadows, seçim günü Beyaz Saray'da yapılan partiye de katılmıştı. 

Ekim ayında Trump ve Beyaz Saray'daki birçok kişi Koronavirüs'e yakanmıştı.

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