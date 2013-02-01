Reto Ziegler yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, eski oyuncusu Emre Belözoğlu’nun ardından Reto Ziegler’i de kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan İsviçreli oyuncu, 2011-2012 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giymişti.



Fenerbahçe, eski oyuncusu Reto Ziegler’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2011-12 sezonunda tüm aidiyetiyle formamızı giyen Reto Ziegler sezon sonuna kadar yeniden Fenerbahçemizde. Fenerbahçemiz ile yolunun kesiştiği, her günü ile tarihimize kazınacak o zorlu sezonda; yıllardır formamızı taşıyormuşçasına mücadele eden, Fenerbahçemizin ve taraftarımızın ruhunu,saha içi ve dışında layıkıyla yansıtan Ziegler'e, "yuvana hoşgeldin" diyor; şampiyonluk yolunda vereceğimiz mücadelede başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardığını da gün içerisinde duyurmuştu.

Sarı-lacivertliler İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Webo'nun transferi için de borsaya bildirimde bulunmuştu.