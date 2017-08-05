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Kültür-Sanat

‘Restore Film Günleri’ Beykoz’da bugün başlıyor

Restore edilen dünya sineması klasikleri sinemaseverlerle buluşacak

05 Ağustos 2017 14:47

Bu yıl ilk kez düzenlenecek “Restore Film Günleri” bugün (5.08.2017) Beykoz Kundura’da başlıyor. Festival 13 Ağustos'a kadar devam edecek.

Dünya sineması klasiklerinin restore edilmiş kopyaları ve sessiz filmler canlı müzik eşliğinde sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik kapsamında ayrıca, gösterimlerden önce düzenlenecek sohbetler ve DJ performansları da yer alacak.

Gösterimlerde Harun Foracki imzalı “İşçiler Fabrikadan Çıkarken” (1995), yönetmenliğini Aki Kaurismäki’nin yaptığı “Kibritçi Kız” (1990), John Cassavetes’in 1959 yapımı “Gölgeler” filmi gibi klasikler yer alacak. Film günleri kapsamında ayrıca Müzisyen Uninvited Jazz Band eşliğinde “Asri Zamanlar” (1936), müzisyenler Barkın Engin, Burak Tamer, Selçuk Artut, Gökçe Akçelik eşliğinde “Metropolis” (1927) filmleri de izleyiciyle buluşacak.

Etkinliğe dair detaylı bilgiye www.restore.film adresinden ulaşabilirsiniz.

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