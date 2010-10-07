-RESTORE EDİLEN KİLİSE HİZMETE AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Şişli Belediyesince restore edilen Beyoğlu'ndaki Surp Harutyun Kilisesi hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yenilenen kilisenin bugün tekrar ibadete sunulduğunu söyledi. Sarıgül, ''Amacımız, dil, din, ırk, mezhep, kültür farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızın inanç özgürlüğünde beraber olmasını sağlamak. Belediye olarak camilerimize, cemevlerimize, sinagoglarımıza ve kiliselerimize eşit uzaklıktayız'' diye konuştu. Herkesin ibadetini özgür bir şekilde yerine getirmesini arzuladıklarını belirten Sarıgül, ''Bu kilise dünya barışı ve ibadetini özgürce yapacaklar için hayırlı olsun'' dedi. Sarıgül, kilisenin restorasyon maliyetinin 175 ile 225 bin TL arasında olduğunu kaydetti. Törene, Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan da katıldı.