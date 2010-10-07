T24 LogoT24 Logo
Yaşam

RESTORE EDİLEN KİLİSE HİZMETE AÇILDI İSTANBUL (A.A)

07 Ekim 2010 16:29

-RESTORE EDİLEN KİLİSE HİZMETE AÇILDI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Şişli Belediyesince restore edilen Beyoğlu'ndaki Surp Harutyun Kilisesi hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yenilenen kilisenin bugün tekrar ibadete sunulduğunu söyledi.  Sarıgül, ''Amacımız, dil, din, ırk, mezhep, kültür farkı gözetmeden bütün yurttaşlarımızın inanç özgürlüğünde beraber olmasını sağlamak. Belediye olarak camilerimize, cemevlerimize, sinagoglarımıza ve kiliselerimize eşit uzaklıktayız'' diye konuştu. Herkesin ibadetini özgür bir şekilde yerine getirmesini arzuladıklarını belirten Sarıgül, ''Bu kilise dünya barışı ve ibadetini özgürce yapacaklar için hayırlı olsun'' dedi. Sarıgül, kilisenin restorasyon maliyetinin 175 ile 225 bin TL arasında olduğunu kaydetti. Törene, Ermeni Patrik Vekili Aram Ateşyan da katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24