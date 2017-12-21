Restorasyonda keşfedildi; Sümela Manastırı'ndaki gizli şapel ziyarete açılıyor

Trabzon'un Maçka ilçesi Sümela Manastırı'nda 2 yıldır süren restorasyon çalışması sırasında kuzey çatının üst sağ yamacında bugüne kadar girilmemiş gizli bir geçitle ulaşılan alan tespit edildi.

Hristiyanların tapınak veya kutsal alanı olarak kabul ettiği ‘şapel’ olduğu belirlenen alanda bugüne kadar görülmemiş ‘Cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirtildi. Şapelin gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılması için de çalışma başlatıldı. 30 metrelik yol yapılmasının planlandığı alan içindeki hasar gören fresk ve çatı kısımları yeniden onarılacak. Restorasyonu tamamlandığında ise Sümela Manastırı yeni bir ziyaret alanına kavuşmuş olacak.

30 metrelik yol yapımının planlandığı alan içindeki hasar gören fresk ve çatı kısımları onarılacak. Maçka İlçe Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Yaptığımız çalışmalarda Sümela'nın çatısından yukarıya doğru gizli bir geçitten geçilerek ahşap merdivenlerle gidilen yerde mevcut kiliseden daha eski bir şapel var. Burada çok farklı freskler mevcut. Doğal şartlarda harabe olmuş, bir duvarı hiç bozulmamış bir yapı. Burada freskler daha otantik ve bozulmamış. Burasının Sümela Manastırı'ndan önceki yıllarda yapıldığını tahmin ediyoruz" diye konuştu.