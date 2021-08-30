Restorasyon çalışması tamamlanan Üç Horan Kilisesi’nde 106 yıl sonra ayin

Restorasyon çalışması tamamlanan Malatya’da bulunan tarihi Üç Horan (Surp Yerrortutyun) Ermeni Kilisesi'nde 106 yıl sonra dün (Pazar) ayin düzenlendi.

Gazeteduvar’da yer alan habere göre, ayin törenine Patrik Şahak Maşalyan, Ayinlerden Sorumlu Müdür Başrahip Tatul Anuşyan, Rahip Hovagim Seropyan, Peder Drtad Uzunyan, Antakya Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Şahen Ohanyan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen misafirler katıldı.

Patrik Maşalyan önderliğinde gerçekleşen ayinde Lusavoriç korosu S. Badarak ilahilerini seslendirdi. Yaklaşık 3 saat süren ayin törenine katılanlar duygusal anlarda yaşadı.

100 yılı aşkın süredir harap halde olan yapı restorasyonla birlikte hem kilise hem de kültür merkezi olarak hizmet verecek.