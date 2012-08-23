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Yaşam

Restorantta 'en iyi kalça' indirimi

Ünlü bir fast food restoranı müşterilerine ilginç indirimler yaparak eğlenceli bir ortam sağlıyor

23 Ağustos 2012 19:27

ABD'de öğlen yemeğini fast food restoranında yiyen kadına "en iyi kalçaya sahip müşteri" olduğu için indirim yapıldı.

ABD ’nin Teksas eyaletindeki popüler bir fast-food restoranında yemek yiyen kadın faturayı aldığında gözlerine inanamadı. Yediklerinin dışında faturaya “En güzel kalça” ve “En güzel müşteri” maddelerini ekleyen kasiyer kadına 2 sentlik bir indirim yapmıştı.

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Kısa sürede yüzlerce insanın ilgisini çeken kare için yorum yapanlar popüler fast food zincirinin uyguladığı “eğlence indirimleri”yle ünlü olduğunu yazdı.

 

'Sıradışı maddeler eğlenmek için'

 

Restoranın sahibi Jason Boso WND adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayarak faturalardaki bu “sıra dışı” maddelerin eğlenmek için eklendiğini söyledi.

Boso, “Fotoğrafı gören ve yorum yapanların %99’u durumu komik bulduğunu ifade ediyor. Cinsiyet ayrımcılığı yaptığımızı düşünen %1’lik bölümün eğlenceyi bozmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

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