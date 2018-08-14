Restoranını kapattı, 10 yılda ‘üzüm ağası' oldu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde 10 yıl önce restoranını kapatıp 7 dönüm arazide üzüm yetiştirmeye başlayan Recep Durmaz, şimdilerde 40 dönümlük bağa sahip. İlçede \'üzüm ağası\' olarak anılan Durmaz, bu yıl 100 ton üzüm beklediğini söyledi.

​Bandırma\'da yaşayan Recep Durmaz 10 yıl önce ailesiyle birlikte işlettiği restoranı kapatıp üzüm yetiştirmeye karar verdi. 7 dönüm arazi üzerinde üzüm yetiştiren Durmaz, son 5 yıl içersinde bu oranı 40 dönüme çıkardı. Bandırma\'da \'uzüm ağası\' olarak anılan Durmaz, cumartesi günü üzüm hasadının başladığını belirtip, \"Bağlarımda dünyanın en iyi üzümü olarak bilinen Red Glop\'un yanı sıra, Alfons, Michele Palier ve Antep karası cinsi üzümler bulunuyor. Bu üzümleri Bandırma\'nın yanı sıra Bursa\'da da marketlere satıyorum\" dedi.

Bu yıl 100 tondan fazla üzüm beklediğini söyleyen Recep Durmaz, bahçede 2 lira olan üzümün kilosunun perakende olarak 4-5 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

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