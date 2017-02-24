Restoranda uslu duran çocukların ebeveynlerine indirim

İtalya'nın Padua kentindeki bir restoranın yöneticisi olan Antonio Ferrari, 6 yetişkin ile 5 çocuktan oluşan bir aileye yüzde 5 indirim yaptı.

Vatan'da yer alan habere göre, "Restoranda ebeveynleri kaba davranan çocuklar, istedikleri her şeyi yapabileceklerini sanıyor. Ayakkabılarıyla masanın üstüne çıkabiliyor, tuvalette oynayıp ortalığı dağıtabiliyor ya da diğer müşterileri rahatsız edebiliyorlar" diyen Ferrari, indirim yaptığı ailenin çocuklarınınsa, yemeklerini bitirdikten sonra yaramazlık ya da gürültü yapmak yerine boyama kitaplarıyla ilgilenmelerinden etkilenmiş.

İndirim yapmak için ilhamı, ABD'nin Miami kentinde gittiği bir bardan aldığını söyleyen Ferrari, restoranına gelen müşterilerinin çocuklarının uslu durması hâlinde onlara bir daha indirim yapabileceğini söylüyor.