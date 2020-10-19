Restoranda soyundu, kendini ranch sosuyla kapladı; önce işletmeye zarar verdi, sonra içine atladığı arabayı sütuna çarptı

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ABD'de 17 yaşındaki bir vatandaş soyunup kendini ranch sosuyla kapladıktan sonra, kazaya sebebiyet verdi.

Topeka kentinde cumartesi sabah saat 3.30'da meydana gelen olayda Petrol Deli isimli büfedeki bir müşteri soyunduktan sonra üstüne ranch sosu dökmeye başladı. Müşterinin bunu yaptıktan sonra işletmeye de zarar verdiği belirtildi.

Petrol Deli'den çıkan 17 yaşındaki vatandaş daha sonra çalışan bir araca bindi ve bu otomobili de bir sütuna çarptı. Olay yerine gelen polis, ranch sosuyla kaplı genci gözaltına aldı.

İsmi paylaşılmayan vatandaşın bir maddenin etkisinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan genç, kısa süre sonra velilerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.