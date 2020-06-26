Restoranda sıra beklerken üzerine bir tonluk su tankı düşen genç, hayatını kaybetti

Muğla’da arkadaşlarıyla bir restorana yemek yemeye giden ve sıra beklerken bir koltuğa oturan 18 yaşındaki gencin üzerine bir tonluk su deposu düştü. Genç erkek hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Marmaris ilçesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkiinde bulunan iş yerinin bahçesindeki koltukta oturan 5 kişinin üzerine iddiaya göre yan tarafta bulunan apart otelin çatısından su deposu düştü. 4 kişi yara almazken içi su dolu bir metal su deposunun altında kalan 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre; gençlerin oturdukları yerin üzerinde bulunan beş katlı ve şu anda kapalı olan bir apart otelin çatısında ahşap kalaslar kırılınca su deposu büyük bir gürültü ile yere düştü. Batuhan Kaan Gül’ün üzerine düşen su deposunun keskin alüminyum kenarı gencin sağ kolunu dirseğinden kopardı. O an yanında bulunan arkadaşları bağırarak yardım istedi. Çağrılan polis ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiye müdahale etmeye başladı. Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen nöbetçi savcı, polis olay inceleme ekipleri ile birlikte inceleme yaptı. (İHA)