Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana\'da Orhan Koğa ve Murat Sultan\'ın öldürüldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı olayına karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Saldırının 5 ay önce restoranını Kemal Daş\'a aylık 50 bin liraya kiraya veren Erkan Çoral\'ın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle meydana geldiğini saptayan polis, olaya karıştıkları öne sürülen Abdülmümin A., Sait Y., Çağlar G., Erdinç S. ve Ali E.\'yi gözaltına aldı. Kaçarak izini kaybettiren Kemal Daş da her yerde aranıyor.

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)