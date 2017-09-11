T24 LogoT24 Logo
Gündem

Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı (2)

5 KİŞİ GÖZALTINDA Adana'da Orhan Koğa ve Murat Sultan'ın öldürüldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı olayına karışan 5 kişi gözaltına alındı

11 Eylül 2017 18:00

5 KİŞİ GÖZALTINDA
Adana\'da Orhan Koğa ve Murat Sultan\'ın öldürüldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı saldırı olayına karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Saldırının 5 ay önce restoranını Kemal Daş\'a aylık 50 bin liraya kiraya veren Erkan Çoral\'ın alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle meydana geldiğini saptayan polis, olaya karıştıkları öne sürülen Abdülmümin A., Sait Y., Çağlar G., Erdinç S. ve Ali E.\'yi gözaltına aldı. Kaçarak izini kaybettiren Kemal Daş da her yerde aranıyor.
Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİŞİ GÖZALTINDA Adana Orhan KoğaMurat SultanSaldırınınKemal DaşErkanAbdülmüminSaitErdinçAliKaçarakYusuf BAŞTUĞADANA DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24