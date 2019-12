Restoranda sağlıklı beslenmenin 10 kolay yolu

İyi beslenme konusunda ısrarcı davrananların dışarıda yemek yerken de bu sorunlardan uzak, sağlıklı bir besin seçimi yapmaları mümkün.



Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında (05.05.09), restoranda sağlıklı beslenmenin yollarını anlatıyor. Müftüoğlu’nun yazısı şöyle:



“İyi beslenme konusunda ısrarcı davrananların dışarıda yemek yerken de bu sorunlardan uzak, sağlıklı bir besin seçimi yapmaları mümkün.



Yaşasın Hayat beslenme uzmanları bu yöndeki çabaları destekleyecek on maddelik bir yol haritası hazırladı. İşte o yol haritası...



1. Izgara veya buharda pişmiş ya da haşlanmış yiyecekleri tercih edin. Buharda pişirilmiş veya ızgara edilmiş sebzeler, balık, tavuk, et iyi birer alternatif olabilir.

2. Yemeğe başlarken ekmek-zeytinyağı/tereyağı ikilisinden uzak durun. Yemek boyunca daha fazla kalori tüketmenin ilk hazırlıkları yemekten önce yapılan bu küçük servis ayrıntılarıyla başlıyor. Vazgeçmenizde fayda var.

3. Yemeğe çorbayla başlayın. Çorba daha az kalori kazanmanın ve yemeği uzatmanın, doygunluk duygusunu daha erken yakalamanın iyi bir alternatifidir. Ama dikkat edin kremalı ve yağlı bir çorba seçmeyin.

4. Tabakları süslemek için kullanılan patates püresi, pilav, rizotto parçaları gibi unlu, beyaz pirinçli, nişastalı alternatifleri, sebze veya başka sağlıklı seçimlerle değiştirin.

5. Sofradan ekmeği ya kaldırın ya da birkaç parça ile sınırlayın. Yağlı, kremalı, katkılı ekmeklerden uzak durun.

6. Salatalarınıza hazır sos ilave ettirmeyin. Sosu kendiniz ekleyin. Özellikle krema, mayonez vb soslara hayır demekten çekinmeyin.

7. Başlangıç yemeğini ya “pas geçin ” ya da öyle bir seçim yapın ki ana yemeğiniz yerine de durumu idare etsin.

8. Ana yemek seçimlerinizde pişirme yöntemlerini, yağ ve tuz içeriklerini mutlaka sorgulayın. Az yağla hazırlanan yemekleri tercih edin.

9. Tatlı siparişini bir sonraki yemeğe erteleyin. Mutlaka biraz tatlı diyorsanız bir kaşık sorbe, küçük bir parça dondurma, daha da iyisi birazcık meyve servisi ile yetinin.

10. Genel olarak porsiyon büyüklüklerinin en önemli nokta olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Küçük porsiyonlar en sağlıklı seçimlerdir.

Ayrıca yemeğin tanıtım notunda şu sözcükler varsa o yiyecek daha yağlı demektir aklınızdan çıkarmayın: Tereyağında kızartılmış, galeta unuyla hazırlanmış, derin yağda kızartılmış, mayonezli, kremalı, tereyağlı, gevretilmiş, et suyu sosu ile hazırlanmış, tavada kızartılmış, hollandaise ya da bearnaise soslu -bu soslar bol miktarda yağ içerir-, hamur işi yiyecekler...



Çocuklarınıza diyet içecekler vermeyin



Diyet içeceklerin içerisinde yer alan tatlandırıcıların çoğu fenilalanin içeriyor. Özellikle fenilketonürili çocuklarda aspartamlı içecek ve yiyecekler tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Ayrıca diyet içeceklerdeki tatlandırıcılar çocukları daha çok şekerli içecek tüketmeye yönlendirebiliyor. Bu nedenle hangi dernek tarafından onaylanırsa onaylansın tatlandırıcı içeceklerden çocuklarınızı kesinlikle uzak tutun.



Bu tür içeceklerin daha ziyade vücut ağırlığı problemi olan, şeker hastalığına yakalanan yetişkinler için üretildiğini unutmayın. Özellikle küçük çocukların ve bebeklerin beslenmesinde enerji vermeyen tatlandırıcılara yer yoktur.



Yüz kızarıklığınızın sebebi rozase olabilir



Akne rozase, yüzün orta kısmında kızarıklık şikâyeti yapan bir hastalıktır. Bazı kişilerde yanma ve batma hissi olabilir. Yanak, burun ve alında kırmızılık ve bu alanlarda damar genişlemeleri, hafif pullanmalar görülebilir. Egzema ile karıştırılabilir. Bazı kişilerde kırmızı renkli veya iltihaplı sivilceler oluşabilir.



Stres, sıcak içecekler, alkol, baharatlı gıdalar, egzersiz, soğuk ve sıcak hava, sıcak banyo yüzdeki kızarıklık şikâyetini arttırır. Güneşten korunma, ilaç ve lazer tedavileri rozase hastalığını kontrol altına alabilir.



Tam tahıl nedir?



Yazılarımızda sık sık “tam tahıllı ekmekler yiyin” tavsiyesini okuyorsunuz. Tam tahıl buğday, mısır, pirinç ve diğer tahıl tanelerinin yenilebilir kısmının tahılına verilen addır. Beyaz un tahıl tanesinin iç kısmını oluşturan ve endosperm olarak tanımlanan bölümün öğütülmesiyle elde ediliyor. Bu nedenle kabuk, yani kepekten mahrum oluyor.



Tam tahıllı yiyecekler kabızlık, hemoroid, dibertikül gibi sorunlardan koruyor. Kanser olasılığını azaltıyor. Kilo almayı ve bel kalınlaşmasını önlüyor. Tam tahıllı besinleri kullananlarda kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığına yakalanma ihtimali de azalıyor.”