Restoranda öldürülen amigo, Denizlispor forması ve atkısı ile uğurlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda, müşteriyle müzisyen arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen amigo Haydar Varan (53), gönül verdiği Denizlispor\'un yeşil ve siyah renkleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Varan\'ın tabutunun üzerine, \'Seni kalbimize gömdük\' yazısıyla birlikte Denizlispor forması ve atkıları konuldu.

Geçen cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak\'taki restoranda meydana gelen olayda, iddiaya göre Resül G. isimli müşteri ile müzisyen Seyhan D. arasında küfürleşme oldu. Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Seyhan D., restoranın mutfağına gitti. Resül G.\'nin peşinden gitmesi üzerine, bu 2 kişi arasındaki kavga burada da sürdü. Seyhan D., mutfaktan eline bıçak alırken, Resül G. ise belindeki tabancasını çıkarıp, rastgele ateş etti. Seken kurşunlarla müzisyen Seyhan D. bacağından, mutfakta kasap olarak çalışan, Denizlispor\'un amigolarından Haydar Varan ise göğsünden ağır yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Varan, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Müzisyen Seyhan D.\'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kaçan katil zanlısı Resül G. henüz yakalanamadı.

TUTUKUNU OLDUĞU RENKLERLE UĞURLANDI

Varan\'ın restoranda öldürülmesi Denizlispor camiasında şok etkisi yarattı. Gündelik çalışmak için gittiği restoranda öldürülen amigo Haydar Varan için bugün Ulu Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarların katıldığı cenaze töreninde Varan\'ın tabutunu taraftarlar, Denizlispor\'un renkleriyle donattı. Çiçekler de konulan tabuta Varan\'ın gönül verdiği Denizlispor\'un siyah-yeşil forması ile atkıları serildi. Taraftarlar, Varan\'ın bir maçta Denizlispor atkısıyla çekildiği fotoğrafının altına \'Seni kalbimize gömdük\' yazıp, tabutuna bıraktı. Bir taraftar tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Varan\'ın cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan camideki törenden sonra cenaze kabristana götürülürken acılı taraftardan biri, tabutun yanına oturup, mezarlığa kadar yolculuk etmek istedi. Ancak görevliler, ikna ederek araçtan inmesini sağladı.

\'TRİBÜNLERİN AĞABEYİYDİ\'

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Varan\'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, \"Ailenin acısını paylaşıyoruz. Bütün tribünlerin ağabeyiydi. İnanılmaz bir acı bu. Ailesine sabır diliyoruz ve sahip çıkacağız. Maalesef olayla ilgisi olmadan, ekmeğinin peşinde koştuğu sırada, kör kurşuna kurban gitmesi bizi daha çok üzüyor\" dedi.

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