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RESTORANDA ÖĞRENCİLERİ SOYUP DARP EDEN POLİS TUTUKLANDI; O ANLAR KAMERADA

İSTANBUL DHA Bakırköy'de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru 'yağma' suçundan tutuklandı

24 Kasım 2018 12:29

İSTANBUL DHA
Bakırköy\'de bir restoranda öğrencilerin üstünü aradıktan sonra darp edip bir gencin de parasını aldığı iddia edilen polis memuru \'yağma\' suçundan tutuklandı. Olay anı restoranın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bakırköy\'de 18 Kasım günü iddiaya göre, bir restoranda yemek yiyen üniversite öğrencileri K.K.A, T.T.B. ve E.C.B, içeri giren sivil giyimli polis C.D.A.\'nın şiddetine maruz kaldı. Polis C.D.A., öğrencilerin ifadesine göre darp sırasında ara ara yere yığıldı ancak doğrularak öğrencileri dövmeye devam etti. C.D.A. öğrencileri darp ettikten sonra restoranın mutfak kısmına götürerek kıyafetlerini çıkarttırdı ve öğrencilerden cüzdanlarında bulunan parayı kendisine vermesini istedi.

HERHANGİ BİR BİLGİ VERMEDİ
Sonrasında ise öğrenciler ile birlikte dışarı çıkan polis orada da şiddetini sürdürdü ve öğrencilerden birinin parasını ve cebinde bulunan uyuşturucu maddeyi gasp etti. C.D.A. uyuşturucu madde ile ilgili emniyet birimlerine herhangi bir bilgi vermedi. Restoran yetkilileri de darp esnasında emniyet birimlerine ulaşmadı.
Olayın ardından emniyete giden öğrenciler polis C.D.A.\'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan polis memuru savcı tarafından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince \'yağma\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
C.D.A\'nın 6 aylık polis memuru olduğu, Mobil Okul Timlerinde görev yaptığı, olay günü izinli olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA
Olay anı saniye saniye restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memuru C.D.A\'nın 3 kişinin kimliğini kontrol ettiği, genleri tekme tokat darp ettiği ve üzerlerin soydurduğu görülüyor.
 
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Polis memurunun gençlerin kimlikliklerini kontrol etmesi
-Tekme tokat darp etmesi
-Üzerlerini soydurması
Detaylar
 

23.11.2018 - 23.09 Haber Kodu : 181123240
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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