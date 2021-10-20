Restoranda köpek kavgası | “Abdestim bozuldu" dedi, ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da restoranda yemek yiyen 3 kişi, yanlarına gelip içlerinden birine temas eden köpeğin sahibi Metehan Gözükara (28) ve arkadaşı Mehmet Yüksel (34) ile tartıştı. Çıkan kavgada, 3 kişiden birinin tabancayla ateş açtığı Yüksel hayatını kaybetti, Gözükara ağır yaralandı.

Olay, iki gün önce akşam saatlerinde Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Emlak ve kiralık araç işiyle uğraşan Mehmet Yüksel ile restoranda yemek yiyen Metehan Gözükara'nın köpeği, yan masadaki 3 kişilik grubun yanına gitti. Köpek, gruptakilerden birine temas etti.

İddiaya göre, bu kişi, abdestinin bozulduğunu söyleyince gruptakiler ile Metehan Gözükara arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi Mehmet Yüksel ve Metehan Gözükara'yı vurdu.

Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan göğsünden vurulan Yüksel yaşamını yitirdi, Gözükara’nın da sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.